Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Druva įmonėje svyruoja nuo ₹2.59M per year Staff Software Engineer lygiui iki ₹6.68M per year Principal Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹4.59M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Druva bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
