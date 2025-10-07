UX dizaineris kompensacija in United States Dropbox įmonėje svyruoja nuo $172K per year IC1 lygiui iki $411K per year IC5 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $309K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dropbox bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
IC1
$172K
$127K
$29.6K
$15.9K
IC2
$220K
$161K
$44.9K
$13.7K
IC3
$287K
$195K
$67.1K
$24.9K
IC4
$365K
$211K
$118K
$36.6K
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Dropbox kompanijoje RSUs taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (6.25% kas ketvirtį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (6.25% kas ketvirtį)