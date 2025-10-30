Bendrovių katalogas
Drizly
Drizly Produkto vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in United States paketo suma Drizly įmonėje yra $225K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Drizly bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/30/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Drizly
Product Manager
New York, NY
Iš viso per metus
$225K
Lygis
-
Bazinis
$180K
Stock (/yr)
$25K
Priedas
$20K
Metai įmonėje
2 Metai
Patirties metai
7 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Drizly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Stažuočių atlyginimai

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai Drizly in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $257,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Drizly Produkto vadovas pozicijai in United States yra $220,000.

