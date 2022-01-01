Directory delle Aziende
Drizly Stipendi

L'intervallo di stipendi di Drizly va da $132,660 in compensazione totale all'anno per un Duomenų mokslininkas all'estremità inferiore a $351,750 per un Duomenų mokslo vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Drizly. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Programų inžinierius
Median $170K
Produkto vadovas
Median $225K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $261K

Duomenų mokslo vadovas
$352K
Duomenų mokslininkas
$133K
Rinkodaros operacijos
$246K
Produkto dizaineris
$162K
Pardavimai
$234K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Drizly è Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $351,750. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Drizly è di $229,413.

Altre risorse