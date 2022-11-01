Directory delle Aziende
Draup
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Draup Stipendi

L'intervallo di stipendi di Draup va da $2,289 in compensazione totale all'anno per un Buhalteris all'estremità inferiore a $21,689 per un Programų inžinierius all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Draup. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Vadybos konsultantas
Median $9.6K
Programų inžinierius
Median $21.7K
Buhalteris
$2.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Verslo analitikas
$14.1K
Verslo plėtra
$3.8K
Duomenų analitikas
$3.8K
Žmogiškieji ištekliai
$3.1K
Marketingas
$3.8K
Rizikos kapitalo investuotojas
$8.1K

Analitikas

Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Draup is Programų inžinierius met een jaarlijkse totale vergoeding van $21,689. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Draup is $3,798.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Draup

Aziende correlate

  • Facebook
  • Uber
  • Pinterest
  • Flipkart
  • Amazon
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse