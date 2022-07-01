Bendrovių katalogas
Drata Atlyginimai

Drata atlyginimas svyruoja nuo $101,584 bendros metinės kompensacijos Pardavimai žemiausiame taške iki $242,676 Programinės įrangos inžinierius aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Drata. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/9/2025

$160K

Žmogiškieji ištekliai
$188K
Rinkodara
$173K
Produkto dizaineris
$139K

Projektų vadovas
$140K
Pardavimai
$102K
Programinės įrangos inžinierius
$243K
DUK

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Drata este Programinės įrangos inžinierius
Compensația totală anuală mediană raportată la Drata este $156,770.

