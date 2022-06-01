Directory delle Aziende
Dragos
Dragos Stipendi

L'intervallo di stipendi di Dragos va da $96,900 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $348,250 per un Sprendimų architektas all'estremità superiore.

$160K

Programų inžinierius
Median $195K
Žmogiškieji ištekliai
$96.9K
Produkto dizaineris
$215K

Kibernetinio saugumo analitikas
$181K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$223K
Sprendimų architektas
$348K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Dragos è Sprendimų architektas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $348,250. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dragos è di $204,960.

