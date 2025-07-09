Directory delle Aziende
Drager
Drager Stipendi

L'intervallo di stipendi di Drager va da $51,270 in compensazione totale all'anno per un Projektų vadovas all'estremità inferiore a $168,840 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Drager. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Mechanikos inžinierius
$123K
Produkto vadovas
$169K
Projektų vadovas
$51.3K

Pardavimai
$88.6K
Programų inžinierius
$86.4K

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$90.8K
Sprendimų architektas
$106K
FAQ

El rol més ben pagat informat a Drager és Produkto vadovas at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $168,840. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Drager és de $90,847.

