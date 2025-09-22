Bendrovių katalogas
DP World
DP World Programinės įrangos inžinerijos vadovas Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinerijos vadovas kompensacijos in India paketo suma DP World įmonėje yra ₹8.17M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DP World bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
DP World
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹8.17M
Lygis
-
Bazinis
₹6.87M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹1.29M
Metai įmonėje
3 Metai
Patirties metai
12 Metai
Kokie yra karjeros lygiai DP World?

₹13.94M

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai DP World in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹10,812,636. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DP World Programinės įrangos inžinerijos vadovas pozicijai in India yra ₹6,871,484.

