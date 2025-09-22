Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India DP World įmonėje svyruoja nuo ₹2.21M per year SDE lygiui iki ₹4.97M per year Group SDE 2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹4.08M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DP World bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
SDE
₹2.21M
₹2M
₹0
₹208K
Group SDE 1
₹3.11M
₹2.79M
₹0
₹314K
Group SDE 2
₹4.97M
₹4.47M
₹0
₹500K
Group Senior SDE
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
