Vidutinė Produkto vadovas kompensacijos in India paketo suma DP World įmonėje yra ₹6.78M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DP World bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
DP World
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Iš viso per metus
₹6.78M
Lygis
Senior
Bazinis
₹5.78M
Stock (/yr)
₹0
Priedas
₹997K
Metai įmonėje
2-4 Metai
Patirties metai
5-10 Metai
Kokie yra karjeros lygiai DP World?

₹13.94M

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto vadovas pozicijai DP World in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹11,170,115. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DP World Produkto vadovas pozicijai in India yra ₹6,543,810.

