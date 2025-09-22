Bendrovių katalogas
DP World
DP World Informacinių technologijų (IT) specialistas Atlyginimai

Vidutinė Informacinių technologijų (IT) specialistas bendra kompensacija DP World įmonėje svyruoja nuo CA$42.9K iki CA$62.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DP World bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CA$48.7K - CA$56.5K
Canada
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CA$42.9KCA$48.7KCA$56.5KCA$62.3K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

CA$226K

Kokie yra karjeros lygiai DP World?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Informacinių technologijų (IT) specialistas pozicijai DP World siekia metinę bendrą kompensaciją CA$62,295. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DP World Informacinių technologijų (IT) specialistas pozicijai yra CA$42,926.

