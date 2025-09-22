Vidutinė Informacinių technologijų (IT) specialistas bendra kompensacija DP World įmonėje svyruoja nuo CA$42.9K iki CA$62.3K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DP World bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/22/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!