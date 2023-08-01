Directory delle Aziende
DP World
DP World Stipendi

L'intervallo di stipendi di DP World va da $22,984 in compensazione totale all'anno per un Klientų aptarnavimo operacijos all'estremità inferiore a $108,463 per un Techninis programų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di DP World. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Programų inžinierius
Group SDE 1 $35.1K
Group SDE 2 $57K

Backend programinės įrangos inžinierius

Visavertis programinės įrangos inžinierius

Kokybės užtikrinimo (QA) programinės įrangos inžinierius

Produkto vadovas
Median $77.8K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
Median $78.9K

Klientų aptarnavimo operacijos
$23K
Duomenų analitikas
$46.6K
Pramonės dizaineris
$81.6K
Informacinių technologijų specialistas
$37.3K
Techninis programų vadovas
$108K
Techninis rašytojas
$41.4K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in DP World è Techninis programų vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $108,463. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in DP World è di $51,808.

