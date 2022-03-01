Directory delle Aziende
Dow
Lavori qui? Rivendica la tua azienda

Dow Stipendi

L'intervallo di stipendi di Dow va da $34,354 in compensazione totale all'anno per un Produkto dizaineris all'estremità inferiore a $417,900 per un Finansų analitikas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dow. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Fatti Pagare, Non Farti Ingannare

Abbiamo negoziato migliaia di offerte e otteniamo regolarmente aumenti di €30k+ (a volte €300k+).Fatti negoziare lo stipendio o la tua revisione del CV da veri esperti - reclutatori che lo fanno ogni giorno.

Programų inžinierius
Median $103K

Mokslinis tyrėjas

Mechanikos inžinierius
Median $125K

Gamybos inžinierius

Chemijos inžinierius
Median $104K

Mokslinis inžinierius

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Duomenų mokslininkas
Median $164K
Buhalteris
$72.6K
Biomedicinos inžinierius
$107K
Verslo analitikas
$103K
Įmonės plėtra
$95.7K
Duomenų analitikas
$45.3K
Duomenų mokslo vadovas
$164K
Elektros inžinierius
$111K
Finansų analitikas
$418K
Aparatinės įrangos inžinierius
$130K
Informacinių technologijų specialistas
$80.4K
Medžiagų inžinierius
$139K
Produkto dizaineris
$34.4K
Produkto vadovas
$279K
Projektų vadovas
$116K
Pardavimai
$80.6K
Sprendimų architektas
$209K
Techninis programų vadovas
$61.1K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Dow è Finansų analitikas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $417,900. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dow è di $107,460.

Lavori in evidenza

    Nessun lavoro in evidenza trovato per Dow

Aziende correlate

  • Allscripts
  • Visa
  • HPE
  • Northrop Grumman
  • Oliver Wyman
  • Vedi tutte le aziende ➜

Altre risorse