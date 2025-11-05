Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Canada Dotdash Meredith įmonėje svyruoja nuo CA$48.3K per year Software Engineer 1 lygiui iki CA$113K per year Software Engineer 2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Canada paketo suma yra CA$84.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dotdash Meredith bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer 1
CA$48.3K
CA$48.3K
CA$0
CA$0
Software Engineer 2
CA$113K
CA$111K
CA$0
CA$2.5K
Senior Software Engineer 1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Software Engineer 2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
