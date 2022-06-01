Directory delle Aziende
dormakaba
dormakaba Stipendi

L'intervallo di stipendi di dormakaba va da $18,526 in compensazione totale all'anno per un Aparatinės įrangos inžinierius all'estremità inferiore a $170,056 per un Programinės įrangos inžinerijos vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di dormakaba. Ultimo aggiornamento: 8/18/2025

$160K

Aparatinės įrangos inžinierius
$18.5K
Informacinių technologijų specialistas
$147K
Produkto dizaineris
$70.4K

Programų inžinierius
$89.4K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$170K
Manca il tuo titolo?

Cerca tutti gli stipendi sulla nostra pagina di compensazione o aggiungi il tuo stipendio per aiutare a sbloccare la pagina.


FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in dormakaba è Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $170,056. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in dormakaba è di $89,367.

