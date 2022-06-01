Bendrovių katalogas
Domino's Pizza
Domino's Pizza Atlyginimai

Domino's Pizza atlyginimas svyruoja nuo $4,244 bendros metinės kompensacijos Buhalteris žemiausiame taške iki $279,595 Duomenų mokslo vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Domino's Pizza. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/20/2025

Programinės įrangos inžinierius
Median $100K

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Klientų aptarnavimas
Median $31.2K
Buhalteris
$4.2K

Verslo analitikas
$52.9K
Verslo plėtra
$34.4K
Duomenų mokslo vadovas
$280K
Duomenų mokslininkas
$68.6K
Finansų analitikas
$15K
MEP inžinierius
$101K
Produkto dizaineris
$22.3K
Produkto vadovas
$110K
Pardavimai
$31.1K
Techninių programų vadovas
$184K
Techninis rašytojas
$130K
DUK

Didžiausią atlyginimą Domino's Pizza gauna Duomenų mokslo vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $279,595. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Domino's Pizza yra $60,760.

