Domino Data Lab Atlyginimai

Domino Data Lab atlyginimas svyruoja nuo $165,825 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $497,376 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Domino Data Lab. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/14/2025
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Domino Data Lab kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)
