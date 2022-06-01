Bendrovių katalogas
Domino Data Lab
Domino Data Lab Atlyginimai

Domino Data Lab atlyginimas svyruoja nuo $165,825 bendros metinės kompensacijos Techninis rašytojas žemiausiame taške iki $497,376 Programinės įrangos inžinerijos vadovas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Domino Data Lab. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/14/2025

$160K

Programinės įrangos inžinierius
Median $208K
Produkto vadovas
Median $240K
Duomenų mokslininkas
$247K

Finansų analitikas
$229K
Produkto dizaineris
$191K
Personalo specialistas
$229K
Programinės įrangos inžinerijos vadovas
$497K
Sprendimų architektas
$171K
Techninis rašytojas
$166K
Teisių įgijimo grafikas

25%

METAI 1

25%

METAI 2

25%

METAI 3

25%

METAI 4

Domino Data Lab kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)

  • 25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)

  • 25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)

DUK

Didžiausią atlyginimą Domino Data Lab gauna Programinės įrangos inžinerijos vadovas at the Common Range Average level su metine bendra kompensacija $497,376. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Domino Data Lab yra $228,850.

