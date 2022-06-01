Directory delle Aziende
Dollar Tree Stipendi

L'intervallo di stipendi di Dollar Tree va da $59,700 in compensazione totale all'anno per un Buhalteris all'estremità inferiore a $211,050 per un Produkto vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dollar Tree. Ultimo aggiornamento: 8/17/2025

$160K

Buhalteris
$59.7K
Klientų aptarnavimas
$66.1K
Produkto vadovas
$211K

Atrankos specialistas
$122K
Sprendimų architektas
$204K
Rizikos kapitalo investuotojas
$71K
FAQ

Il ruolo più pagato segnalato in Dollar Tree è Produkto vadovas at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $211,050. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Dollar Tree è di $96,324.

