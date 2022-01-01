Directory delle Aziende
Dolby Laboratories
Dolby Laboratories Stipendi

L'intervallo di stipendi di Dolby Laboratories va da $87,720 in compensazione totale all'anno per un Žmogiškieji ištekliai all'estremità inferiore a $537,300 per un Verslo operacijų vadovas all'estremità superiore. Levels.fyi raccoglie stipendi anonimi e verificati da dipendenti attuali e precedenti di Dolby Laboratories.

$160K

Programų inžinierius
P2 $134K
P3 $195K
P4 $231K
P5 $281K

Mokslinis tyrėjas

Produkto vadovas
P3 $208K
P4 $265K
Verslo operacijų vadovas
$537K

Verslo plėtra
$400K
Duomenų mokslininkas
$299K
Elektros inžinierius
$122K
Finansų analitikas
$249K
Aparatinės įrangos inžinierius
$188K
Žmogiškieji ištekliai
$87.7K
Informacinių technologijų specialistas
$250K
Marketingas
$292K
Rinkodaros operacijos
$381K
Produkto dizaineris
$183K
Projektų vadovas
$116K
Pardavimai
$151K
Pardavimų inžinierius
$208K
Sprendimų architektas
$138K
Techninis programų vadovas
$152K
Calendario di Vesting

25%

ANNO 1

25%

ANNO 2

25%

ANNO 3

25%

ANNO 4

Tipo di Azione
RSU

In Dolby Laboratories, le RSUs sono soggette a un calendario di vesting di 4 anni:

  • 25% si matura nel 1st-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 2nd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 3rd-ANNO (25.00% annuale)

  • 25% si matura nel 4th-ANNO (25.00% annuale)

FAQ

A legmagasabb fizetésű szerep a Dolby Laboratories-nél a Verslo operacijų vadovas at the Common Range Average level, évi $537,300 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Dolby Laboratories-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $208,158.

Altre risorse