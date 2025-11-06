Bendrovių katalogas
DNV
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Programinės įrangos inžinierius

  • Visi Programinės įrangos inžinierius atlyginimai

  • Greater Oslo Region

DNV Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai Greater Oslo Region vietovėje

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Greater Oslo Region paketo suma DNV įmonėje yra NOK 676K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DNV bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/6/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
DNV
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Iš viso per metus
NOK 676K
Lygis
L1
Bazinis
NOK 676K
Stock (/yr)
NOK 0
Priedas
NOK 0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
1 Metai
Kokie yra karjeros lygiai DNV?
Block logo
+NOK 594K
Robinhood logo
+NOK 911K
Stripe logo
+NOK 205K
Datadog logo
+NOK 358K
Verily logo
+NOK 225K
Don't get lowballed
Naujausi atlyginimų pateikimai
PridėtiPridėti atlyg.Pridėti atlyginimą

Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportuoti duomenisPeržiūrėti laisvas darbo vietas
Stažuočių atlyginimai

Prisidėti

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Programinės įrangos inžinierius pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai DNV in Greater Oslo Region siekia metinę bendrą kompensaciją NOK 902,220. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DNV Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Greater Oslo Region yra NOK 675,840.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų DNV

Susijusios bendrovės

  • Uber
  • Apple
  • Google
  • Lyft
  • Tesla
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai