DISA Global Solutions Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius kompensacijos in United States paketo suma DISA Global Solutions įmonėje yra $125K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DISA Global Solutions bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/11/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
DISA Global Solutions
Software Engineer
Houston, TX
Iš viso per metus
$125K
Lygis
-
Bazinis
$125K
Stock (/yr)
$0
Priedas
$0
Metai įmonėje
1 Metai
Patirties metai
17 Metai
Prisidėti

Didžiausias atlyginimų paketas Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai DISA Global Solutions in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $127,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DISA Global Solutions Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $126,000.

