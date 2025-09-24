Bendrovių katalogas
Direct Line Group
Direct Line Group Duomenų mokslo vadovas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslo vadovas bendra kompensacija in United Kingdom Direct Line Group įmonėje svyruoja nuo £120K iki £174K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Direct Line Group bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

£136K - £157K
United Kingdom
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
£120K£136K£157K£174K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslo vadovas pozicijai Direct Line Group in United Kingdom siekia metinę bendrą kompensaciją £173,504. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Direct Line Group Duomenų mokslo vadovas pozicijai in United Kingdom yra £119,558.

