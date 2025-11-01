Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Switzerland Digitech Computer įmonėje svyruoja nuo CHF 132K iki CHF 181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Digitech Computer bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!