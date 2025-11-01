Bendrovių katalogas
Digitech Computer
Digitech Computer Duomenų mokslininkas Atlyginimai

Vidutinė Duomenų mokslininkas bendra kompensacija in Switzerland Digitech Computer įmonėje svyruoja nuo CHF 132K iki CHF 181K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Digitech Computer bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

CHF 142K - CHF 171K
Switzerland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
CHF 132KCHF 142KCHF 171KCHF 181K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Digitech Computer?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Duomenų mokslininkas pozicijai Digitech Computer in Switzerland siekia metinę bendrą kompensaciją CHF 180,594. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Digitech Computer Duomenų mokslininkas pozicijai in Switzerland yra CHF 132,332.

