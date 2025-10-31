Bendrovių katalogas
Digital Workforce Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Finland Digital Workforce įmonėje svyruoja nuo €93.2K iki €133K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Digital Workforce bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/31/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

€107K - €125K
Finland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
€93.2K€107K€125K€133K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Digital Workforce in Finland siekia metinę bendrą kompensaciją €132,976. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Digital Workforce Valdymo konsultantas pozicijai in Finland yra €93,197.

