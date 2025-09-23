Bendrovių katalogas
Digital Infuzion
Digital Infuzion Projektų vadovas Atlyginimai

Vidutinė Projektų vadovas bendra kompensacija in United States Digital Infuzion įmonėje svyruoja nuo $122K iki $173K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Digital Infuzion bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/23/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$138K - $164K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$122K$138K$164K$173K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

$160K

Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Digital Infuzion?

DUK

The highest paying salary package reported for a Projektų vadovas at Digital Infuzion in United States sits at a yearly total compensation of $172,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Digital Infuzion for the Projektų vadovas role in United States is $121,500.

