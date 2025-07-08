Bendrovių katalogas
Digit Insurance
Digit Insurance Atlyginimai

Digit Insurance atlyginimas svyruoja nuo $7,225 bendros metinės kompensacijos Programinės įrangos inžinierius žemiausiame taške iki $18,426 Duomenų mokslininkas aukščiausiame taške. Levels.fyi renka anoniminius ir patvirtintus atlyginimus iš dabartinių ir buvusių darbuotojų Digit Insurance. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/23/2025

Duomenų mokslininkas
Median $18.4K
Programinės įrangos inžinierius
$7.2K
Didžiausią atlyginimą Digit Insurance gauna Duomenų mokslininkas su metine bendra kompensacija $18,426. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Digit Insurance yra $12,825.

