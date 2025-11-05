Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Spain Deutsche Telekom įmonėje svyruoja nuo €36.3K per year iki €80.3K. Vidutinė yearinė kompensacijos in Spain paketo suma yra €58.6K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deutsche Telekom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Software Engineer
€59.6K
€59.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Įtraukti pareigybių pavadinimaiPateikti naują pareigybės pavadinimą