Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Hungary Deutsche Telekom įmonėje svyruoja nuo HUF 12.91M per year Software Engineer lygiui iki HUF 19.6M per year Senior Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Hungary paketo suma yra HUF 12.41M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deutsche Telekom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 12.91M
HUF 12.38M
HUF 0
HUF 521K
Senior Software Engineer
HUF 19.6M
HUF 18.17M
HUF 0
HUF 1.43M
Lead Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
