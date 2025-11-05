Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greece Deutsche Telekom įmonėje svyruoja nuo €35.6K per year Software Engineer lygiui iki €26.2K per year Lead Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greece paketo suma yra €29.2K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deutsche Telekom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€35.6K
€33.4K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€44.5K
€42K
€0
€2.5K
Lead Software Engineer
€26.2K
€24.7K
€0
€1.4K
