Programinės įrangos inžinierius kompensacija in Germany Deutsche Telekom įmonėje svyruoja nuo €41.1K per year Junior Software Engineer lygiui iki €131K per year Principal Software Engineer lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Germany paketo suma yra €66.5K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deutsche Telekom bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Junior Software Engineer
€41.1K
€41.1K
€0
€0
Software Engineer
€63.7K
€63.7K
€0
€0
Senior Software Engineer
€85.3K
€85.3K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
Atlyginimų nerasta
