Vidutinė UX tyrinėtojas bendra kompensacija in United States Descript įmonėje svyruoja nuo $167K iki $233K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Descript bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$180K - $210K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$167K$180K$210K$233K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Descript?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas UX tyrinėtojas pozicijai Descript in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $233,240. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Descript UX tyrinėtojas pozicijai in United States yra $166,600.

Kiti ištekliai

