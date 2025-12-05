Bendrovių katalogas
Vidutinė Pardavimai bendra kompensacija in United States Deque Systems įmonėje svyruoja nuo $158K iki $220K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deque Systems bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$171K - $207K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$158K$171K$207K$220K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Deque Systems?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Pardavimai pozicijai Deque Systems in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $220,400. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Deque Systems Pardavimai pozicijai in United States yra $157,700.

Kiti ištekliai

