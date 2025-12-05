Bendrovių katalogas
Vidutinė Produkto dizaino vadovas bendra kompensacija in United States DEPT įmonėje svyruoja nuo $150K iki $208K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DEPT bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$160K - $189K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$150K$160K$189K$208K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai DEPT in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $208,260. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DEPT Produkto dizaino vadovas pozicijai in United States yra $149,520.

