Programinės įrangos inžinierius kompensacija in India Dentsu įmonėje svyruoja nuo ₹735K per year L1 lygiui iki ₹647K per year L2 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in India paketo suma yra ₹843K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dentsu bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L1
$8.4K
$8.1K
$0
$241
L2
$7.4K
$7.4K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
