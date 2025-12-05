Bendrovių katalogas
Dentsu
Dentsu Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Singapore Dentsu įmonėje svyruoja nuo SGD 124K iki SGD 170K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dentsu bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$104K - $124K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$96.2K$104K$124K$132K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Dentsu?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Dentsu in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 169,985. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dentsu Valdymo konsultantas pozicijai in Singapore yra SGD 124,163.

