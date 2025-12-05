Bendrovių katalogas
Dentons
Dentons Teisės Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dentons bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$128K - $154K
Singapore
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$119K$128K$154K$163K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai Dentons?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Teisės pozicijai Dentons in Singapore siekia metinę bendrą kompensaciją SGD 210,054. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dentons Teisės pozicijai in Singapore yra SGD 153,919.

Kiti ištekliai

