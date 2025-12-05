Bendrovių katalogas
Dentons
Dirbate čia? Perimkite savo bendrovę
    Levels FYI Logo
  • Atlyginimai
  • Klientų aptarnavimas

  • Visi Klientų aptarnavimas atlyginimai

Dentons Klientų aptarnavimas Atlyginimai

Vidutinė Klientų aptarnavimas bendra kompensacija in Russia Dentons įmonėje svyruoja nuo RUB 4.15M iki RUB 5.9M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dentons bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$60.8K - $72K
Russia
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$53.5K$60.8K$72K$75.9K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Mums reikia tik 3 daugiau Klientų aptarnavimas pateikimų įmonėje Dentons kad atrakintume!

Pakvieskite draugus ir bendruomenės narius anonimiškai pridėti atlyginimus per mažiau nei 60 sekundžių. Daugiau duomenų reiškia geresnes įžvalgas darbo ieškotojams kaip jūs ir mūsų bendruomenei!

💰 Žiūrėti visus Atlyginimai

💪 Prisidėti Jūsų atlyginimas


Prisidėti
Kokie yra karjeros lygiai Dentons?

Gaukite patvirtintus atlyginimus į savo el. paštą

Prenumeruokite patvirtintus Klientų aptarnavimas pasiūlymus.El. paštu gausite išsamų kompensacijų detalių suskirstymą. Sužinoti daugiau

Šis tinklalapis apsaugotas reCAPTCHA ir Google Privatumo politikos ir Paslaugų teikimo sąlygų taikymas.

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Klientų aptarnavimas pozicijai Dentons in Russia siekia metinę bendrą kompensaciją RUB 5,895,213. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dentons Klientų aptarnavimas pozicijai in Russia yra RUB 4,152,280.

Rekomenduojami darbai

    Nerasta rekomenduojamų darbų Dentons

Susijusios bendrovės

  • Roblox
  • Flipkart
  • Square
  • PayPal
  • Apple
  • Žiūrėti visas bendroves ➜

Kiti ištekliai

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentons/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.