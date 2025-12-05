Bendrovių katalogas
DENSO
DENSO Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in Germany DENSO įmonėje svyruoja nuo €120K iki €168K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DENSO bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/5/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$150K - $174K
Germany
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$138K$150K$174K$194K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai DENSO?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai DENSO in Germany siekia metinę bendrą kompensaciją €167,770. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DENSO Valdymo konsultantas pozicijai in Germany yra €119,836.

Kiti ištekliai

