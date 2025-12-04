Bendrovių katalogas
DeNA
DeNA Kibernetinio saugumo analitikas Atlyginimai

Vidutinė Kibernetinio saugumo analitikas bendra kompensacija DeNA įmonėje svyruoja nuo ¥4.23M iki ¥5.91M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DeNA bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/4/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$30.8K - $37.3K
Japan
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$28.4K$30.8K$37.3K$39.7K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Kokie yra karjeros lygiai DeNA?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai DeNA siekia metinę bendrą kompensaciją ¥5,908,532. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DeNA Kibernetinio saugumo analitikas pozicijai yra ¥4,227,657.

