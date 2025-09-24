Bendrovių katalogas
Demant
Demant Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Vidutinė Programinės įrangos inžinierius kompensacijos in Denmark paketo suma Demant įmonėje yra DKK 750K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Demant bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 9/24/2025

Vidutinis atlyginimo paketas
company icon
Demant
Senior Dsp Engineer
Copenhagen , SK, Denmark
Iš viso per metus
DKK 750K
Lygis
M3
Bazinis
DKK 750K
Stock (/yr)
DKK 0
Priedas
DKK 0
Metai įmonėje
8 Metai
Patirties metai
8 Metai
Kokie yra karjeros lygiai Demant?

DKK 1.06M

Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Atlyginimų nerasta
DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Demant in Denmark siekia metinę bendrą kompensaciją DKK 873,637. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Demant Programinės įrangos inžinierius pozicijai in Denmark yra DKK 595,170.

