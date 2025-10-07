Full-Stack programinės įrangos inžinierius kompensacija in Greater Bengaluru Deloitte įmonėje svyruoja nuo ₹923K per year L1 lygiui iki ₹2.64M per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in Greater Bengaluru paketo suma yra ₹1.7M. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deloitte bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
₹923K
₹868K
₹0
₹54.9K
L2
₹1.62M
₹1.52M
₹0
₹103K
L3
₹2.64M
₹2.54M
₹0
₹97.3K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Deloitte kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)