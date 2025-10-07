Tax Accountant kompensacija in New York City Area Deloitte įmonėje svyruoja nuo $85K per year L1 lygiui iki $113K per year L3 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in New York City Area paketo suma yra $88K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Deloitte bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 10/7/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos ()
Premija
L1
$85K
$85K
$0
$0
L2
$90.1K
$88.3K
$0
$1.8K
L3
$113K
$108K
$0
$5.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
25%
METAI 1
25%
METAI 2
25%
METAI 3
25%
METAI 4
Deloitte kompanijoje Akcijų/kapitalo dotacijos taikomas 4 metų teisių įgijimo grafikas:
25% teisės įgyjamos 1st-METAI (25.00% kas metus)
25% teisės įgyjamos 2nd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 3rd-METAI (2.08% kas mėnesį)
25% teisės įgyjamos 4th-METAI (2.08% kas mėnesį)