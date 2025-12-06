Bendrovių katalogas
Dell Technologies
Dell Technologies Programinės įrangos inžinierius Atlyginimai

Programinės įrangos inžinierius kompensacija in United States Dell Technologies įmonėje svyruoja nuo $114K per year L5 lygiui iki $360K per year L11 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $155K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dell Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
Software Engineer I
L5(Pradedančiojo lygis)
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
L6
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
L7
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
L8
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Naujausi atlyginimų pateikimai
Įmonė

Vieta | Data

Lygio pavadinimas

Žyma

Darbo patirties metai

Iš viso / Įmonėje

Bendras atlyginimas

Bazinis | Akcijos (m.) | Premija
Stažuočių atlyginimai

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Dell Technologies kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



Įtraukti pareigybių pavadinimai

Backend programinės įrangos inžinierius

Pilno ciklo programinės įrangos inžinierius

Tinklų inžinierius

Kokybės užtikrinimo (KU) programinės įrangos inžinierius

Duomenų inžinierius

Gamybos programinės įrangos inžinierius

Sistemų inžinierius

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Programinės įrangos inžinierius pozicijai Dell Technologies in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $386,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dell Technologies Programinės įrangos inžinierius pozicijai in United States yra $151,500.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.