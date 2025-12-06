Produkto vadovas kompensacija in United States Dell Technologies įmonėje svyruoja nuo $117K per year I7 lygiui iki $645K per year E1 lygiui. Vidutinė yearinė kompensacijos in United States paketo suma yra $230K. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dell Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Įmonė
Lygio pavadinimas
Darbo patirties metai
Bendras atlyginimas
|Atlyginimų nerasta
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Dell Technologies kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
