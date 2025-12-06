Bendrovių katalogas
Dell Technologies
Dell Technologies Produkto dizaino vadovas Atlyginimai

Vidutinė Produkto dizaino vadovas bendra kompensacija in China Dell Technologies įmonėje svyruoja nuo CN¥869K iki CN¥1.24M per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dell Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$140K - $163K
China
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$122K$140K$163K$174K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Dell Technologies kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Produkto dizaino vadovas pozicijai Dell Technologies in China siekia metinę bendrą kompensaciją CN¥1,239,548. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dell Technologies Produkto dizaino vadovas pozicijai in China yra CN¥868,743.

Kiti ištekliai

