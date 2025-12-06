Bendrovių katalogas
Dell Technologies
Dell Technologies Valdymo konsultantas Atlyginimai

Valdymo konsultantas kompensacija in Ireland Dell Technologies įmonėje sudaro €118K per year L9 lygiui. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dell Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$110K - $129K
Ireland
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$102K$110K$129K$142K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
Vidutinis Atlyginimas pagal Lygis
Lygio pavadinimas
Iš viso
Bazinis
Akcijos
Premija
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$ --
$ --
$ --
$ --
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Dell Technologies kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai Dell Technologies in Ireland siekia metinę bendrą kompensaciją €123,567. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dell Technologies Valdymo konsultantas pozicijai in Ireland yra €88,715.

