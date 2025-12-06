Vidutinė Pramonės dizaineris bendra kompensacija in Singapore Dell Technologies įmonėje svyruoja nuo SGD 43.4K iki SGD 60.8K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dell Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025
Vidutinis bendras atlyginimas
33.3%
METAI 1
33.3%
METAI 2
33.3%
METAI 3
Dell Technologies kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:
33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)
33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)
