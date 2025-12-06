Bendrovių katalogas
Dell Technologies
Dell Technologies Verslo plėtra Atlyginimai

Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą Dell Technologies bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 12/6/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$32K - $36.4K
India
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$28.2K$32K$36.4K$40.1K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Teisių įgijimo grafikas

33.3%

METAI 1

33.3%

METAI 2

33.3%

METAI 3

Akcijų tipas
RSU

Dell Technologies kompanijoje RSUs taikomas 3 metų teisių įgijimo grafikas:

  • 33.3% teisės įgyjamos 1st-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 2nd-METAI (33.30% kas metus)

  • 33.3% teisės įgyjamos 3rd-METAI (33.30% kas metus)



DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Verslo plėtra pozicijai Dell Technologies in India siekia metinę bendrą kompensaciją ₹3,526,903. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Dell Technologies Verslo plėtra pozicijai in India yra ₹2,480,788.

Kiti ištekliai

