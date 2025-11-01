Bendrovių katalogas
DataCore Software
DataCore Software Valdymo konsultantas Atlyginimai

Vidutinė Valdymo konsultantas bendra kompensacija in United States DataCore Software įmonėje svyruoja nuo $210K iki $293K per year. Peržiūrėkite pagrindinio atlyginimo, akcijų ir premijų suskirstymą DataCore Software bendros kompensacijos paketuose. Paskutinį kartą atnaujinta: 11/1/2025

Vidutinis bendras atlyginimas

$225K - $265K
United States
Įprastas intervalas
Galimas intervalas
$210K$225K$265K$293K
Įprastas intervalas
Galimas intervalas

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kokie yra karjeros lygiai DataCore Software?

DUK

Didžiausias atlyginimų paketas Valdymo konsultantas pozicijai DataCore Software in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $292,500. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija DataCore Software Valdymo konsultantas pozicijai in United States yra $210,000.

Kiti ištekliai